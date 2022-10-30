بتكليف من الرئيس الأسد.. الوزير عزام يقدم التعازي بوفاة رئيس مؤتمر الأحزاب العربية صفوان القدسي

دمشق-سانا

بتكليف من السيد الرئيس بشار الأسد قدم وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام التعازي بوفاة عضو القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي ورئيس مؤتمر الأحزاب العربية صفوان القدسي والذي وافته المنية صباح يوم الجمعة الماضي عن عمر ناهز 82 عاماً.

وحضر واجب العزاء رئيس مجلس الشعب حموده صباغ ورئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس والأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هلال الهلال وعدد من الوزراء ووفود من الفعاليات الشعبية والدينية.

وأعرب ذوو الفقيد عن شكرهم وتقديرهم للفتة الكريمة من قائد الوطن ومواساته لهم والتي تعبر عن التقدير للمواقف الوطنية للراحل خلال مسيرة حياته.

ونوه المعزون بمناقب الراحل وانتاجاته الفكرية والتي عكس من خلالها وجه سورية الحضاري ودورها ومكانتها.

وشغل القدسي منصب رئيس المؤتمر العام للأحزاب العربية كما أنه عضو في اتحاد الكتاب العرب وله 11 مؤلفاً في السياسة والتاريخ والفكر المعاصر.