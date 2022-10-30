قاسم: اتفاق الترسيم انتصار كبير للبنان جاء بتعاون الجيش والشعب والمقاومة

بيروت-سانا

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أن الإتفاق حول ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية مع فلسطين المحتلة، انتصار لا مثيل له وجاء نتيجة تعاون الجيش والشعب والمقاومة.

وقال الشيخ قاسم في كلمة اليوم، إن استعادة الحقوق إنجاز كبير يجب أن يسجل، لأنه تم للمرة الأولى من دون إطلاق طلقة واحدة وإذا كان هناك من لا يعجبه هذا النصر فهو لا يستحقه لأنه مخلوق مهزوم.

وأضاف الشيخ قاسم: نحن وكل الوطنيين ممن ساهموا بهذا الإنجاز نعمل على أخذ حقوقنا بثبات مهما كلف وحصلنا عليه، وقد كرسنا عناوين أربعة للنصر هي التحرير والقوة والعناية وقوة الردع على استرداد الحقوق.

وبين الشيخ قاسم أن المقاومة والدولة في لبنان، أنجزا الترسيم البحري والمطلوب اليوم إنجاز القوانين لاستخراج الثروات من البر والبحر كي لا تذهب هدرا.

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