الزراعة تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التعاون لإقامة مشاريع تدعم التنمية الريفية

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سوديبتو موكرجي سبل التعاون في المجال الزراعي والتنمية الريفية.

وأشار الوزير قطنا، إلى أهمية تطوير العلاقات مع البرنامج بما يتناسب مع الواقع الراهن، وخاصة في ظل التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة والسكان، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون بما يخدم الأسر الريفية، ويحقق التنمية المستدامة وخاصة للأسر المتضررة من الحرب الإرهابية على سورية وظروف الجفاف.

واستعرض الوزير قطنا، نتائج ملتقى تطوير القطاع الزراعي الذي أقامته الوزارة، حيث تم إعداد 65 مشروعاً يمكن أن تكون محور للتعاون مع المنظمات لتنفيذها، بما يضمن الوصول لأكبر عدد من المستفيدين.

من جانبه أكد موكرجي دعم كافة الجهود لتنفيذ المشاريع المستدامة، وتحقق الأمن الغذائي، وأن القطاع الزراعي هو الأساس في الوصول إلى التعافي، منوهاً بأهمية وضع استراتيجيات للتأقلم مع التغيرات المناخية وتأثيرها على هذا القطاع، وزيادة كفاءة استخدام المياه والطاقة، ومكافحة التصحر، واختيار المحاصيل المناسبة.

غصوب عبود

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