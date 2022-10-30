رودنكو: عودة روسيا لصفقة الحبوب تتطلب كشف ملابسات الهجوم على سفن البحر الأسود

موسكو-سانا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو ، أن الحديث عن شروط واحتمال عودة روسيا إلى مبادرة “اتفاقية الحبوب” ممكن فقط ، بعد معرفة جميع ملابسات الهجوم على سفن البحر الأسود في سيفاستوبول.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن رودينكو قوله في تصريحات للصحفيين: “نحتاج إلى توضيح جميع ظروف ما حدث بدقة”، معتبراً أن “هذا الهجوم ينتهك جميع الشروط التي تم الاتفاق عليها سابقاً”.

وأضاف: “على الأرجح فقط بعد الكشف عن كل التفاصيل، سيكون من الممكن الحديث عما ستكون عليه الخطوات التالية، وكما تعلمون طلبت روسيا اجتماعاً لمجلس الأمن الدولي حيث ستتم مناقشة هذه المشكلة”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، كشفت في وقت سابق اليوم أن المختصين عثروا على شظايا المسيرات البحرية التي استخدمها نظام كييف تحت قيادة خبراء بريطانيين لمهاجمة سفن تابعة لأسطول البحر الأسود، وسفناً مدنية بالقرب من مدينة سيفاستوبول.

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