قصائد للوطن وفي الغربة والغزل ضمن فعاليات اليوم الأول لمهرجان الشعر الشعبي

الحسكة-سانا

ركز الشعراء المشاركون في مهرجان الشعر الشعبي، الذي تنظمه مديرية الثقافة وفرع اتحاد الكتاب العرب وجمعية صفصاف الخابور الثقافية، على قصائد للوطن والغربة والغزل والحكمة والأصالة والتراث والعراقة.

المهرجان بدأت فعالياته بلقاء شعري شارك فيه الشاعر ظاهر العبيد بقصيدتين، تميزتا بالصورة البيانية الجميلة والتشابيه الدقيقة التي تعكس جمالية القيم البدوية والريفية.

ووصف الشاعر محمد الخضر بقصائده المزايا والسجايا الكريمة للوجهاء الحقيقيين الذين يساعدون أهلهم، ويكونون لهم عونا دون أي مقابل، بينما كانت قصيدته (مأساة وطن) توصيفاً للمؤامرة التي تعرضت لها سورية، وحتمية انتصارها على أعدائها.

قضايا الوطن وعشقه كانت محور قصيدتي الشاعر إسماعيل الحصن (رسالة مغترب وأم أحمد والدة الشهيد)، حيث باح الشاعر بحس عال ووجدان مرهف بمشاعر تعكس لوعة اغتراب أبناء الوطن عن ترابه ورحلة الابتعاد عن الديار، ووداع الأهل والأصدقاء والذكريات، وفخر والدة الشهيد بابنها الذي دافع عن تراب وطنه، إضافة إلى إلقائه قصيدتين غزليتين بعنوان (رماني بالوتين وإذا تمطر وفا).

وضمن الشاعر عبد الرحمن الحمادة قصيدته (الوصية) معاني الحكمة والخبرة في الحياة.

وفي تصريح لـ سانا أكد مدير الثقافة عبد الرحمن السيد أن التشاركية عنوان المهرجان الشعري الذي حفل بمشاركة عدد من الأشخاص المميزين في الشعر الشعبي، الذي يعد لوناً محلياً جميلاً له قاعدته الجماهيرية الواسعة في المحافظة، كما تميزت فعاليات اليوم الأول بإلقاء العديد من القصائد التي تناولت مختلف المواضيع الشعرية كحب الوطن والغزل والحكمة والعادات والسجايا العربية الأصيلة.

وبين رئيس مجلس إدارة جمعية الصفصاف الباحث أحمد الحسين أن مهرجان الشعر الشعبي يهتم بالأصوات الشعرية التي تشتهر بكتابة هذا النمط الذي ينتمي بشكل من الأشكال للشعر النبطي أو البدوي أو الريفي، الذي يكتب باللهجة المحلية الدارجة، أما من حيث البناء والصور والمعاني والدلالات فهو لا يختلف عن القصائد العربية الفصيحة، مشيراً إلى أن هذا اللون من الشعر مثل البيئات العامية، وعكس صورها وأفكارها وحكمتها عبر فنون الشعر الشعبي كالموليا والعتابا والقصيد والسويحلي وغيرها.

وتستمر فعالية المهرجان على خشبة مسرح ثقافي الحسكة يوم غد بلقاء شعري ثان، يشارك فيه كل من الشعراء ولاء الزبيدي وعامر عمر وأحمد الحنش ومحمد الخضر.

نزار حسن

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