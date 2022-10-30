تشكيل فرقة عمل مسرحي من نزلاء سجن حمص المركزي

حمص-سانا

بدأ المركز الثقافي في سجن حمص المركزي أولى جلسات فرقة العمل المسرحي التي تم الإعلان عنها سابقاً، لمن يود من النزلاء الراغبين بالتدرب على العمل المسرحي، بإشراف المخرج زين العابدين طيار، والممثل المسرحي رامي جبر، وبالتعاون مع إدارة السجن، بهدف تقديم عرض مسرحي يقوم بأدائه نزلاء السجن.

وقالت مشرفة الثقافة في السجن المهندسة قمر شربك في تصريح لمراسلة سانا: إن الهدف المرجو تحقيقه من تشكيل فرقة العمل المسرحي هو نشر الثقافة المسرحية، وعدم تغييبها عن النزلاء لكون المسرح قوة اجتماعية هائلة في التثقيف والتعليم وأصول التعامل مع الناس، مبينة أن هذه التجربة تعد فرصة لإثبات الذات عدا عن كونها وسيلة فعالة لتقوية العمل الجماعي الذي يسوده جو الألفة بين النزلاء.

وبين المخرج زين العابدين طيار أن الهدف من المشروع هو العلاج بالدراما، من خلال مشاهد مسرحية من تأليف هؤلاء النزلاء، إضافة إلى الجانب النفسي الداعم لهم، وإنتاج عرض مسرحي يحاكي قصصهم الحياتية.

وأوضح طيار أنه يتم خلال جلسات التركيز على ما تسمى الذاكرة الانفعالية في العمل المسرحي التي تعتمد على ما مر مع الممثل من أحداث وظروف ظلت عالقة في ذاكرته، وبالتالي تمثيل مشاهد ارتجالية لمعرفة ما يجول في خواطر النزلاء من أفكار يصار إلى صنع عمل مسرحي منها.

ورأى الممثل والمخرج المسرحي رامي جبر أن هذه التجربة ستكون من التجارب المسرحية المهمة، من حيث وجود فراغ لدى النزلاء يساعدهم على إتقان التدريب.

لارا أحمد

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