آرسنال يفوز على نوتنغهام بخماسية في الدوري الإنكليزي الممتاز

لندن-سانا

فاز فريق آرسنال على ضيفه فريق نوتنغهام فورست 5- صفر، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أهداف الفوز الخمسة لآرسنال، كل من غابرييل مارتينيلي، وريس نيلسون، وتوماس بارتي، ومارتن أوديغارد، في الدقائق الـ 5 والـ 49 والـ 52 والـ 57 والـ 78.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد آرسنال إلى 31 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي، بينما تجمد رصيد نوتنغهام فورست عند النقطة التاسعة في المركز الأخير.

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