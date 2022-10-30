قوى الأمن الإيرانية تضبط أكثر من طن مخدرات وتقبض على ثلاثة مهربين

طهران-سانا

أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران أحمد طاهري عن ضبط طن و193 كيلوغراماً من المخدرات، والقبض على ثلاثة عناصر ناشطة في تهريب المخدرات خلال عملية اشتباك مع الشرطة.

ونقلت وكالة ارنا الإيرانية عن طاهري قوله اليوم: إنه وبعد تحديد الطرق المرورية المحتملة للمهربين، قام عناصر فوج سراوان الحدودي وبدعم استخباراتي من حرس الحدود في المحافظة بإغلاق جميع الطرق على المهربين ومحاصرتهم، مشيراً إلى أن العملية أدت إلى ضبط طن واحد و193 كيلوغراماً و700 غرام من أنواع المخدرات وقطعة سلاح، والقبض على ثلاثة من مهربي المخدرات ومصادرة سيارتين كانت بحوزتهم.

وكان قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة هرمزكان جنوب إيران العميد غلام رضا جعفري أعلن في وقت سابق اليوم عن ضبط أكثر من ثلاثة أطنان من المخدرات، واعتقال 35 مهرباً خلال الأسبوع الماضي.

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