لعبة من أطباق الكرتون لتصاميم المواقع الأثرية السورية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
صباغ: ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب العربي في فلسطين والجولان السوري انتهاكات جسيمة للقانون الدولي
2022-10-28
بيسكوف: روسيا ستواصل مساعدة سورية في محاربة الإرهاب
2022-10-27
المقداد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد شاهد أختر سفيراً مفوضاً وفوق العادة لجمهورية باكستان لدى سورية
2022-10-27
سورية تدين بشدة الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف مزاراً في مدينة شيراز الإيرانية
2022-10-27
الدفاع الروسية: إرهابيو (النصرة) يعدون لاستفزازات باستخدام مواد سامة في إدلب
2022-10-27
(غرفة مع إطلالة).. فيلم سوري يحصد جائزة (مينتور) العربية
2022-10-27
إيران: اعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة على سورية خرق صارخ للقانون الدولي
2022-10-26
محليات
شعبان: سورية ستواصل صمودها في وجه الحرب المفروضة عليها ولن تقبل بإملاءات أحد
2022-10-30
إنهاء أعمال تأهيل خزان المياه العالي ببلدة البويضة بريف دمشق ووضعه بالخدمة
2022-10-30
أهالي قرية ذيبان بدير الزور يتظاهرون ضد ميليشيا (قسد) ويدعون لطردها
2022-10-30
المجلس الأعلى للاستثمار يوافق على إدراج بعض الأنشطة الزراعية ضمن أحكام قانون الاستثمار رقم 18
2022-10-30
وصول الدفعة الأولى من المحولات الكهربائية المتعاقد عليها إلى مرفأ طرطوس -فيديو
2022-10-30
في ورشة تدريبية بدمشق… إعداد مدربين للوقاية من المخدرات وإدارة الحالة في معاهد رعاية الأحداث
2022-10-30
الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطل زخات من المطر في بعض المناطق
2022-10-30
رياضة
اللاعب السوري قصي خوجه يحصد ذهبية وفضية في البطولة العربية للكونغ فو الووشو بمصر
2022-10-30
بمشاركة 40 لاعباً ولاعبة… اختتام بطولة الجمهورية لأقوى رجل وامرأة
2022-10-30
ليدز يهزم ليفربول بالدوري الإنكليزي لكرة القدم
2022-10-30
برشلونة يهزم فالنسيا بالدوري الإسباني
2022-10-30
فوز الاتحاد أهلي حلب والكرامة والجيش في الدور الأول لكأس السوبر بكرة السلة
2022-10-29
فوز محافظة حمص على السلمية والعربي على عمال السويداء في افتتاح دوري السيدات بكرة القدم
2022-10-29
7 ميداليات لمنتخب سورية للرياضات الخاصة في بطولة أفريقيا المفتوحة للقوة البدنية
2022-10-29
اقتصاد
صناعة الاتصالات في الصين تحافظ على توسع مطرد وسريع
2022-10-30
حجم إنتاج النفط الخام بالصين حافظ على نمو مستقر العام الجاري
2022-10-30
إنتاج نحو 3500 طن من بذار القمح في إدلب ضمن خطة مؤسسة إكثار البذار
2022-10-29
انخفاض أسعار النفط عالمياً
2022-10-29
مشاركون في معرض المخابر والمعايرة: فرصة لتبادل الأفكار والاطلاع على الجديد في عالم الصناعة
2022-10-28
التضخم في إيطاليا يبلغ أعلى معدل له منذ 1984
2022-10-28
التضخم في ألمانيا يصعد إلى مستويات قياسية
2022-10-28
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الشريط الإخباري
شعبان: سورية ستواصل صمودها في وجه الحرب المفروضة عليها ولن تقبل بإملاءات أحد
بسعة 100 سرير… افتتاح مشفى ميداني في حمص بدعم من الهلال الأحمر الإماراتي
اللاعب السوري قصي خوجه يحصد ذهبية وفضية في البطولة العربية للكونغ فو الووشو بمصر
الرئيس الأسد يصدر مرسومين بتسمية رؤساء لمجالس المحافظات ولمجالس مدن مراكز المحافظات
الاحتلال الأمريكي يسرق حمولة 55 صهريج نفط من ريف الحسكة
أهالي قرية ذيبان بدير الزور يتظاهرون ضد ميليشيا (قسد) ويدعون لطردها
المجلس الأعلى للاستثمار يوافق على إدراج بعض الأنشطة الزراعية ضمن أحكام قانون الاستثمار رقم 18
الصحة تطلق الحملة الوطنية المكثفة للتطعيم ضد فيروس كورونا
لافروف: القيادة الروسية لا تزال مستعدة لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا
لعبة من أطباق الكرتون لتصاميم المواقع الأثرية السورية
2022-10-30
تصوير: أيمن نصر
لتصاميم المواقع الأثرية السورية
لعبة من أطباق الكرتون
2022-10-30
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