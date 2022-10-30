إنهاء أعمال تأهيل خزان المياه العالي ببلدة البويضة بريف دمشق ووضعه بالخدمة

ريف دمشق-سانا

أنهت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق وريفها، أعمال إعادة تأهيل الخزان العالي في بلدة البويضة بريف دمشق.

وفي تصريح لسانا بين مدير المؤسسة عصام الطباع أن الخزان الذي تم تأهيله بالتعاون مع وكالة الأدفنتست للتنمية والإغاثة “أدرا” تصل سعته إلى 300 متر مكعب ويستفيد منه نحو 20 ألف نسمة، حيث بدأت أعمال إعادة التأهيل منذ نحو شهر.

وأشار الطباع الى أنه تم أيضا بالتعاون مع “أدرا” تجهيز بئر الحمادي في البويضة ووضعها في الاستثمار، بغزارة نحو 20 متراً مكعباً في الساعة، إضافة إلى تركيب مركز تحويل كهربائي استطاعة 550 كيلو فولط أمبير بما يسهم في تحسن الواقع المائي في البلدة.

وأكد الطباع أن المؤسسة تركز على إعادة تأهيل البنى التحتية المائية في المناطق التي تعرضت للتخريب جراء الارهاب، بما يسهم في عودة الأهالي إلى هذه المناطق.

مهند سليمان

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency