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اللاعب السوري قصي خوجه يحصد ذهبية وفضية في البطولة العربية للكونغ فو الووشو بمصر

2022-10-30

القاهرة-سانا

أحرز اللاعب السوري المغترب قصي علي بابي خوجه ميداليتين ذهبية وفضية في البطولة العربية برياضة الكونغ فو الووشو المقامة حالياً في العاصمة المصرية القاهرة.

وجاءت الميداليتان لخوجه في الأسلوب الشمالي عن الفئة العمرية تحت 12 عاماً علماً أن البطولة شهدت مشاركة 100 لاعب ولاعبة مثلوا تسع دول عربية هي مصر والأردن وموريتانيا والمغرب وتونس والجزائر وفلسطين والسعودية إضافة إلى سورية.

عضو الاتحاد العربي السوري للفنون القتالية رئيس اللجنة الفنية العليا لرياضة الكونغ فو الووشو همام الداية أكد أن الإنجاز الذي حققه اللاعب السوري الناشئ قصي خوجه، جاء نتيجة إصراره وأسرته على المشاركة في البطولة العربية باسم سورية، بعد حصوله على الموافقة من قبل اتحاد الفنون القتالية، مشيراً إلى استمرار دعم ورعاية الاتحاد لكل المواهب الواعدة القادرة على تحقيق نتائج مشرفة للرياضة السورية في البطولات القادمة.

محمد الخاطر

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