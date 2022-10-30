الرئيس اللبناني يوقع مرسوم استقالة حكومة نجيب ميقاتي

بيروت-سانا

في آخر يوم له ضمن ولايته الرئاسية أعلن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون عن توقيع مرسوم قبول استقالة حكومة نجيب ميقاتي.

وفي كلمة له أمام مؤيديه قال الرئيس ميشال عون بعد خروجه من القصر الجمهوري حسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: “اليوم صباحاً وقعت مرسوم استقالة الحكومة، أرى فيكم رجال مقاومة، أغلبكم كان معي في المعركة الأولى، أنتم معي وأنا معكم، اليوم نهاية مرحلة ولكن هناك مرحلة أخرى فيها نضال قوي، تركت ورائي وضعا بحاجة إلى نضال للانتهاء منه”.

من جهة أخرى وفي رسالة إلى مجلس النواب اللبناني، دعا العماد عون المجلس إلى المبادرة لنزع التكليف عن الحكومة، بما يتيح أمر تشكل حكومة جديدة تجنباً للفراغ.

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