الرئيس الأسد يصدر مرسومين بتسمية رؤساء لمجالس المحافظات ولمجالس مدن مراكز المحافظات

دمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسومين رقم (286) و(287) لعام 2022 المتعلقين بتسمية رؤساء لمجالس المحافظات ورؤساء لمجالس مدن مراكز المحافظات.
وفيما يلي نص المرسومين:
المرسوم رقم (286)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23-8-2011 م ولاسيما الفقرة 3 من المادة (20) منه، وتعديلاته.
وعلى المرسوم رقم (257) تاريخ 2-10-2022 المتضمن تسمية أعضاء مجالس المحافظات.
وعلى محاضر جلسات مجالس المحافظات.
وعلى اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة.
يرسم ما يلي:
المادة 1- يسمى السادة التالية أسماؤهم رؤساء لمجالس المحافظات وفق الآتي:
|اسم المحافظة
|اسم رئيس المجلس
|1
|دمشق
|محمد إياد الشمعة ابن أحمد وليد
|2
|حلب
|محمد حجازي ابن عبد القادر
|3
|ريف دمشق
|إبراهيم جمعة ابن محمد
|4
|حماة
|إبراهيم معلا ابن كاسر
|5
|حمص
|فواز الهاشمي ابن عبد الحميد
|6
|الحسكة
|عيد الصالح ابن سالم
|7
|إدلب
|عبد الخالق الحسين ابن عبد الرحمن
|8
|دير الزور
|أسعد الطوكان ابن يزيد
|9
|درعا
|منهل الفاضل المحاميد ابن أحمد
|10
|اللاذقية
|تيسير حبيب ابن كامل
|11
|الرقة
|محمد الزعيتر ابن إسماعيل
|12
|طرطوس
|عليا محمود ابنة عيسى
|13
|القنيطرة
|هشام قات ابن أكرم
|14
|السويداء
|رسمي العيسمي ابن حمد
المادة 2- ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 4-4-1444 هجري الموافق لـ 30-10-2022 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المرسوم رقم (287)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (107) تاريخ 23-8-2011 م ولاسيما الفقرة 3 من المادة (20) منه، وتعديلاته.
وعلى المرسوم رقم (258) تاريخ 2-10-2022 م المتضمن تسمية أعضاء مجالس مدن مراكز المحافظات.
وعلى محاضر جلسات مجالس مدن مراكز المحافظات.
وعلى اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة.
يرسم ما يلي:
المادة 1- يسمى السادة التالية أسماؤهم رؤساء لمجالس مدن مراكز المحافظات وفق الآتي:
|اسم المدينة
|اسم رئيس المجلس
|1
|حلب
|معد المدلجي ابن ثابت
|2
|حماة
|مختار حوراني ابن عارف
|3
|حمص
|عبد الله البواب ابن إحسان
|4
|الحسكة
|عدنان خاجو ابن عبد الكريم
|5
|إدلب
|مرهف أصفري ابن مروان
|6
|دير الزور
|جرير كاكاخان ابن أحمد
|7
|درعا
|أمين العمري ابن شحادة
|8
|اللاذقية
|حسين زنجرلي ابن خالد
|9
|الرقة
|عبد القادر سليمان ابن أحمد
|10
|طرطوس
|محمد زين ابن خالد
|11
|السويداء
|شحاذة حاتم ابن محمد
المادة 2- ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 4-4-1444 هجري الموافق لـ 30-10-2022 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد