الرئيس الأسد يصدر مرسومين بتسمية رؤساء لمجالس المحافظات ولمجالس مدن مراكز المحافظات

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسومين رقم (286) و(287) لعام 2022 المتعلقين بتسمية رؤساء لمجالس المحافظات ورؤساء لمجالس مدن مراكز المحافظات.

وفيما يلي نص المرسومين:

المرسوم رقم (286)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23-8-2011 م ولاسيما الفقرة 3 من المادة (20) منه، وتعديلاته.

وعلى المرسوم رقم (257) تاريخ 2-10-2022 المتضمن تسمية أعضاء مجالس المحافظات.

وعلى محاضر جلسات مجالس المحافظات.

وعلى اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة.

يرسم ما يلي:

المادة 1- يسمى السادة التالية أسماؤهم رؤساء لمجالس المحافظات وفق الآتي:

اسم المحافظة اسم رئيس المجلس 1 دمشق محمد إياد الشمعة ابن أحمد وليد 2 حلب محمد حجازي ابن عبد القادر 3 ريف دمشق إبراهيم جمعة ابن محمد 4 حماة إبراهيم معلا ابن كاسر 5 حمص فواز الهاشمي ابن عبد الحميد 6 الحسكة عيد الصالح ابن سالم 7 إدلب عبد الخالق الحسين ابن عبد الرحمن 8 دير الزور أسعد الطوكان ابن يزيد 9 درعا منهل الفاضل المحاميد ابن أحمد 10 اللاذقية تيسير حبيب ابن كامل 11 الرقة محمد الزعيتر ابن إسماعيل 12 طرطوس عليا محمود ابنة عيسى 13 القنيطرة هشام قات ابن أكرم 14 السويداء رسمي العيسمي ابن حمد

المادة 2- ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 4-4-1444 هجري الموافق لـ 30-10-2022 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

المرسوم رقم (287)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (107) تاريخ 23-8-2011 م ولاسيما الفقرة 3 من المادة (20) منه، وتعديلاته.

وعلى المرسوم رقم (258) تاريخ 2-10-2022 م المتضمن تسمية أعضاء مجالس مدن مراكز المحافظات.

وعلى محاضر جلسات مجالس مدن مراكز المحافظات.

وعلى اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة.

يرسم ما يلي:

المادة 1- يسمى السادة التالية أسماؤهم رؤساء لمجالس مدن مراكز المحافظات وفق الآتي:

اسم المدينة اسم رئيس المجلس 1 حلب معد المدلجي ابن ثابت 2 حماة مختار حوراني ابن عارف 3 حمص عبد الله البواب ابن إحسان 4 الحسكة عدنان خاجو ابن عبد الكريم 5 إدلب مرهف أصفري ابن مروان 6 دير الزور جرير كاكاخان ابن أحمد 7 درعا أمين العمري ابن شحادة 8 اللاذقية حسين زنجرلي ابن خالد 9 الرقة عبد القادر سليمان ابن أحمد 10 طرطوس محمد زين ابن خالد 11 السويداء شحاذة حاتم ابن محمد

المادة 2- ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 4-4-1444 هجري الموافق لـ 30-10-2022 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد