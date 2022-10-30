بيسكوف: يمكن الحوار مع واشنطن إذا تفهمت مخاوفنا

موسك-سانا

اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن رغبة واشنطن للإصغاء لمخاوف روسيا قد تصبح أساسا للحوار بين رئيسي البلدين فلاديمير بوتين وجو بايدن.

ورداً على سؤال صحفي حول القاعدة التي يمكن على أساسها إجراء حوار بين بوتين وبايدن، قال بيسكوف في برنامج تلفزيوني اليوم وفقاً لوكالة نوفوستي: “القاعدة هي رغبة الولايات المتحدة في الاستماع إلى مخاوفنا، أي الرغبة الأمريكية الحقيقية في العودة إلى الوضع الذي كان في شهري كانون الأول والثاني الماضيين”.

وشدد بيسكوف على ضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ومناقشة الوثائق التي قدمتها موسكو إلى كل من بروكسل وواشنطن.

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