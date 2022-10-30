التربية تسمح بالتسجيل لاختبار الترشح للثانوية العامة يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين

دمشق-سانا

سمحت وزارة التربية للطلاب الراغبين بالتقدم لاختبار الترشح لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي دورة 2023، بصفة دراسة حرة بالتسجيل يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن التسجيل خلال اليومين المحددين يبدأ من الساعة الـ 8 صباحاً وحتى نهاية الدوام الرسمي، وفق تعليمات التسجيل المعتمدة لدورة 2023.

وبينت الوزارة أن تقديم الطلبات يتم في دوائر الامتحانات بمديريات التربية في المحافظات، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء اختبار الترشح يوم السبت الواقع في الـ 19 من الشهر القادم، الساعة الـ 10 صباحاً في مراكز تحددها الوزارة.

يشار إلى أن التسجيل لاختبار الترشح لامتحان شهادة الثانوية العامة للطلاب المتقدمين بصفة دراسة حرة، انتهى في الـ 20 من الشهر الجاري.

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