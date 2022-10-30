روسيا تدرج 11 إقليماً بريطانياً على قائمة الدول غير الصديقة

موسكو-سانا

أدرجت الحكومة الروسية 11 من أقاليم ما وراء البحار التابعة للسيادة البريطانية على قائمة الدول غير الصديقة، بسبب دعمها للعقوبات غير الشرعية المفروضة على روسيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الحكومة قولها في بيان نشر على موقعها الإلكتروني: “وسعت الحكومة الروسية قائمة الدول والأقاليم التي تقوم بتصرفات غير ودية تجاه روسيا، والشركات الروسية والمواطنين الروس، وتم توقيع أمر بهذا الصدد وإضافة 11 من أقاليم ما وراء البحار البريطانية إلى القائمة، بسبب دعمها للعقوبات التي تفرضها المملكة المتحدة ضد روسيا”.

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