دراسة جديدة.. المريخ كوكب حي

بيرن-سانا

كشفت دراسة جديدة أن كوكب المريخ “ليس ميتا” كما يعتقد، حيث تظهر معظم الأنشطة الزلزالية التي تم رصدها حركات للصهارة أو ما يسمى “الماغما” مشابهة لتلك الموجودة على كوكبي الأرض والزهرة.

ونقل موقع “سويس انفو” الإخباري السويسري عن الفيزيائي في مختبر علم الكواكب وعلوم الأرض في جامعة نانت الفرنسية كليمان بيران قوله: “إن النشاط البركاني الرئيسي لكوكب المريخ يعود إلى 3.5 مليارات سنة، لذا فإنه ليس ميتاً كما كان معتقداً.

وأشارت الدراسة إلى أن هزات دورية ناجمة عن زلازل مسجلة، منذ شباط عام 2019 بواسطة مهمة “انسايت” على المريخ أظهرت أن الكوكب الأحمر حي، وقد تم وضع مقياس الزلازل، وهو أداة عالية الدقة طورها المركز الأمريكي لدراسات الفضاء على بعد أكثر من 1200 كيلومتر من حفر على المريخ معروفة باسم “سربيروس فوساي”.

وهذه الحفر وهي أخاديد حقيقية يبلغ طولها مئات الكيلومترات بعرض كيلومتر وعمق كيلومتر تهم الباحثين بأكثر من طريقة، فقد أظهرت دراسة جيولوجية حديثة بمساعدة صور التقطها مسبار يدور حول المريخ أن بقايا النشاط البركاني يعود تاريخها إلى ما بين 50 ألف سنة و200 ألف، ما يعتبر نشاطاً حديث العهد شبيهاً بما يمكن رصده على صعيد البراكين الخاملة في فرنسا.

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