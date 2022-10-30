اشتعال النيران في مواد نفطية متسربة من خطي نقل البترول في سهل عكار

بيروت-سانا

اشتعلت النار صباح اليوم بالمواد النفطية المتسربة من خطي نقل البترول العراقي العابرة في سهل عكار في محلة العبدة الشاطئية للمرة السادسة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن عناصر الدفاع المدني في مركز ببنين- العبدة باشروا عمليات إخماد النيران، التي امتدت إلى حقول القصب المحيطة بهذه الأنابيب؛ حيث لم تعرف مسببات اشتعال النيران.

ولفتت الوكالة إلى أن التسريبات النفطية في هذه البقعة بالذات تأتي بسبب اهتراء الأنابيب لقدمها، وقد حاولت منشآت نفط طرابلس مراراً إصلاح هذه الأعطال، لكن دون جدوى، وذلك لأن مسافة لا بأس بها من خطي الضخ الـ 36 إنشاً والـ 16 إنشاً بحاجة إلى تبديل تام.

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