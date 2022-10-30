ضبط أكثر من 3 أطنان من المخدرات جنوب إيران خلال أسبوع

طهران-سانا

أعلن العميد غلام رضا جعفري قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة هرمزكان جنوب إيران، عن ضبط أكثر من ثلاثة أطنان من المخدرات، واعتقال 35 مهرباً خلال الأسبوع الماضي.

وقال جعفري في تصريح صحفي: إنه وفي إطار تنفيذ خطط مكافحة المخدرات والمهربين، تم خلال الأسبوع الماضي تنفيذ 26 عملية على مستوى المحافظة بالاعتماد على المراقبة على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات الاستخباراتية اللازمة والتفتيش الكامل على جميع الطرق، وجرت مصادرة نحو ثلاثة أطنان و200 كيلوغرام من المخدرات خلال هذه الفترة.

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