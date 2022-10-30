تصنيع أكثر من 800 مقعد مدرسي في الثانوية الصناعية بالسويداء

السويداء-سانا

صنع قسما الإنتاج الخشبي والمعدني في ثانوية الشهيد سليمان عبد الدين الصناعية بالسويداء نحو 832 مقعداً مدرسياً، منذ بداية العام الجاري بما يسهم بتغطية حاجة مدارس المحافظة منها.

وأوضح مدير الثانوية وحيد أبو سعيد في تصريح لمراسل سانا اليوم أن ورشة قسمي الإنتاج الخشبي والمعدني المؤلفة من نحو عشرة من معلمي الحرف أنتجت خلال الفترة نفسها 685 وجه مقعد خشبي، وثلاثة مكاتب خشبية و 22 خزانة مكتبية، وثلاث لوحات إعلانية، وغيرها من الأثاث المدرسي والمكتبي.

وبين أبو سعيد أن القسمين يسهمان بتلبية حاجة مدارس المحافظة من المقاعد الدراسية سنوياً للمراحل كافة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي إضافة إلى التوفير المادي، لافتاً إلى أن خطة الإنتاج مستمرة حسب توافر المواد الأولية حيث ينتج معلمو الحرف المقاعد للمدارس في أيام العطل، فيما يسهم الطلاب بأعمال التركيب.

سهيل حاطوم

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