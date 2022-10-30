بمشاركة 40 لاعباً ولاعبة… اختتام بطولة الجمهورية لأقوى رجل وامرأة

السويداء-سانا

اختتمت منافسات بطولة الجمهورية لأقوى رجل وأقوى امرأة بطولة البازلت الأولى التي أقامها اتحاد القوة البدنية اليوم، بالتعاون مع اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي واللجنة الفنية للعبة بالسويداء، بمشاركة أربعين لاعباً ولاعبة من محافظات دمشق وريف دمشق وحمص والحسكة ودرعا والسويداء وهيئتي الجيش والشرطة.

وشملت البطولة التي استضافها مضمار الملعب البلدي بمدينة المزرعة الرياضية بالسويداء، مسابقات الفايكينغ وتقبين السيارة وجرها ورفع حجر الأطلس ومشية المزارع وقلب الدولاب.

وفاز بمنافسات الرجال لوزن تحت 85 كغ سلمان ناصيف تلاه حسام كيوان السويداء ثم عبد الله خصاونة درعا ولوزن 105 كغ بهجت محمد الجيش ثم نايف هنيدي السويداء ثم فيصل كيوان السويداء، فيما جاء أولاً بوزن فوق105 كغ محمود مذكور السويداء ونور الدين عاقول حمص وحسام كنج كيوان السويداء.

وفي منافسات السيدات جاءت أولاً بوزن تحت 70 كغ اللاعبة نوار بلان السويداء تلتها مرام قاصوص ريف دمشق ثم سارة نصر السويداء، فيما نالت الترتيب الأول بوزن فوق 70 كغ أمل حداد ريف دمشق تلتها هبا غلاب الجيش وندوى بريك السويداء .

وفي تصريح لـ سانا أشار رئيس اتحاد القوة البدنية زياد محمد إلى أهمية تفعيل مثل هذه البطولات التي تقام للمرة الأولى بالنسبة للاتحاد على مستوى الجمهورية، وذلك كنقطة انطلاقة للتوسع في مسابقات القوة البدنية خلال الفترة القادمة وزيادة عدد ممارسيها، ولاسيما بعد الدورات التثقيفية التي أقامها الاتحاد بالفترة الماضية حول هذه المسابقات في عدد من المحافظات.

من جانبها، لفتت عضو اتحاد اللعبة رنا شكر زين الدين في تصريح مماثل إلى تشجيع العنصر الأنثوي للمشاركة في مسابقات القوة البدنية، بما يعكس إمكانات وقوة المرأة السورية وإصرارها على التحدي في مختلف الميادين وخاصة الرياضية منها، مبينة أن المستوى الفني للبطولة مقبول قياساً بحداثة الممارسة لهذه المسابقات.

وذكر رئيس اللجنة الفنية مازن النجاد أن السويداء شاركت بعدد جيد من اللاعبين واللاعبات بالبطولة التي تشكل استضافتها للمرة الأولى فرصة للتعريف بهذه المسابقات ونشرها بشكل أوسع.

ونوه مدرب منتخب ريف دمشق عبد الحليم فياض إلى الاستضافة الجيدة للبطولة وتنافس لاعبيه على عدد من المراكز المتقدمة، مؤكداً أهمية زيادة عدد المشاركين بالبطولات القادمة.

عمر الطويل

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