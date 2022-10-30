آلاف الناشطين البيئيين يتظاهرون غرب فرنسا

باريس-سانا

خرج الآلاف من الناشطين البيئيين في مظاهرة تخللتها صدامات بين المتظاهرين والشرطة الفرنسية، وتم اعتقال عدد منهم في منطقة سان سولين، وسط غرب فرنسا أمس.

ونقلت وكالة فرانس برس عن تجمع باسين نون ميرسي المنظم للمظاهرة ، والذي يضم جمعيات بيئية ونقابات وجماعات مناهضة للرأسمالية قوله: “إن نحو سبعة آلاف شخص شاركوا في الاحتجاج على قرار السلطات الفرنسية إنشاء خزان مياه ضخم للري الزراعي في المنطقة، حيث يعارض التجمع (الاستيلاء على الماء) عبر وضعه في أحواض لاستعماله، فيما سموه (الصناعة الزراعية).

ويقول المعارضون: إن الأحواض الضخمة مخصصة لمزارع الحبوب الموجهة للتصدير، وتحرم السكان المحليين من الوصول إلى كميات كافية من الماء.

ويجري إنشاء أحواض مائية عملاقة في قرية سان سولين بمقاطعة دوسيفر لري المحاصيل، ويعتبر النشطاء أنها تقلل الوصول إلى المياه وسط ظروف الجفاف.

وأعلنت السلطات مساء أمس توقيف ستة أشخاص في ختام هذا التجمع، فيما قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان: إن نحو مئة شخص بين متظاهرين ورجال شرطة أصيبوا في الصدامات.

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