ستريموسوف: القوات الروسية صدت هجوماً أوكرانياً جديداً على منطقة خيرسون

موسكو-سانا

أعلن نائب حاكم منطقة خيرسون كيريل ستريموسوف أن القوات الروسية صدت هجوماً جديداً شنته القوات المسلحة الأوكرانية على منطقة خيرسون وأجبرتها على التراجع.

ونقلت وكالة تاس عن ستريموسوف قوله على قناته في تطبيق تليغرام أمس: “إن القوات المسلحة الأوكرانية شنت هجوما بالقرب من قرية بروسكينسكوي في منطقة خيرسون، ونتيجة لوابل النيران والإجراءات الدفاعية التي اتخذتها القوات المسلحة الروسية أجبرت قوات كييف على التراجع إلى مواقعها، وتم خلال العملية القضاء على أكثر من 18 جندياً أوكرانياً وتدمير أربع قطع حربية”.

وفي السياق نفسه، قال ستريموسوف: “إن هناك احتمالاً كبيراً بقيام نازيي أوكرانيا بشن هجوم واسع النطاق في المستقبل القريب على المنطقة، فهم يجمعون القوات بما في ذلك العديد من المرتزقة، لكن جيشنا يحشد القوات أيضاً، وتم بناء عدة خطوط دفاع متسلسلة”.

بدوره قال نائب وزير الإعلام في جمهورية دونيتسك الشعبية دانييل بيزسونوف: إن كييف وفقاً لمصادر مختلفة تحشد ما بين 40 ألفاً و 60 ألف عسكري في منطقة خيرسون، لكن القوات المسلحة الروسية مستعدة لخوض معركة جادة.

إلى ذلك أعلن المتحدث باسم خدمات الطوارئ في منطقة خيرسون أن القوات المسلحة الأوكرانية شنت هجوماً على جسر أنتونوفسكي عبر نهر دنيبر في المنطقة، باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس، وسقطت ثلاثة صواريخ في منطقة الجسر.

وكان قائد مجموعة القوات المشتركة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة سيرغي سوروفكين أعلن منتصف الشهر الجاري أن المعلومات الاستخبارية تشير إلى احتمال استخدام نظام كييف أساليب حرب محظورة في منطقة خيرسون.

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