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مئة قتيل ضحايا انفجار سيارتين مفخختين في العاصمة الصومالية مقديشو

2022-10-30

مقديشو-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار سيارتين مفخختين عند تقاطع مزدحم في العاصمة الصومالية مقديشو أمس إلى مئة قتيل.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قوله اليوم بعد تفقده موقع الهجوم: “حتى الآن بلغ عدد الضحايا مئة قتيل، إضافة إلى نحو 300 جريح”، مشيراً إلى أن عدد القتلى والجرحى يواصل الارتفاع.

وكانت الشرطة الصومالية ذكرت أمس أن انفجار السيارة الأولى أصاب جدران مبنى وزارة التعليم بأضرار كبيرة مع وقوع إصابات، وبعد وصول سيارات الإسعاف وتجمع الناس لإنقاذ الضحايا وقع الانفجار الثاني.

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