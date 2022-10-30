ليدز يهزم ليفربول بالدوري الإنكليزي لكرة القدم

لندن-سانا

فاز ليدز يونايتد على مضيفه ليفربول بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وسجل أهداف ليدز رودريغو مورينو و وكريسنينسيو سمرفيل في الدقائق4 و 89 على التوالي، بينما سجل هدف ليفربول محمد صلاح في الدقيقة 14.

وهذه هي الخسارة الرابعة لليفربول في المسابقة والثانية على التوالي بعد هزيمته من نوتنجهام فورست ليتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز التاسع.

وفي المقابل ارتفع رصيد ليدز إلى 12 نقطة في المركز الخامس عشر.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency