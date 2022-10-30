احتجاجات في إيطاليا ضد تزويد نظام كييف بالأسلحة والسياسات المعادية لروسيا

روما-سانا

شهدت مدن إيطالية عدة احتجاجات شعبية اليوم رفضا للسياسات المعادية لروسيا وإمداد نظام كييف بالأسلحة.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن عشرات الأشخاص شاركوا في مظاهرة مناهضة للفاشية قرب نصب مذبح الوطن في روما رافعين أعلام دونباس وملصقات كتب عليها “أوقفوا النازية الأوكرانية” و”الناتو أخرج من أوكرانيا” و”توقفوا عن تزويد أوكرانيا بالأسلحة”.

وقال رئيس جمعية ” فينيتو روسيا” بالمارينو زوكاتيلي إن المتظاهرين يطالبون بانسحاب إيطاليا من حلف الناتو ورفع العقوبات المناهضة لروسيا.

وأضاف زوكاتيلي في تصريح لوكالة تاس إن الجمعية تعارض إمداد كييف بالأسلحة وهي ضد الناتو “الذي أصبح منظمة لا تروّج إلا للحرب ولزعزعة الاستقرار في العالم”.

كما تظاهر نحو 200 شخص في مدينة جنوى احتجاجا على دعم روما لنظام كييف ورفضا للعقوبات على روسيا حيث نظمت جمعية “ساحة الحرية جنوى” نشاطا في المدينة أمام مكتب شركة الطاقة الإيطالية “إيني” تحت عنوان “مواجهة اندلاع الأزمة الاجتماعية والكشف عن أسبابها”.

وقال ممثل الجمعية ليوناردو سينيغاليا: ” نعارض المضاربات في سوق الطاقة، ونعارض العقوبات على روسيا التي اعتمدتها الحكومة الإيطالية امتثالا لتوجيهات الناتو والتي كانت سببا بزيادة التكاليف”.

وأضاف سينيغاليا: “لقد قرّرت حكومتنا أنه يمكننا التضحية بأمان اقتصادنا ومستقبلنا من أجل واشنطن وكل هذا في وقت يرتفع فيه مستوى التضخم ويقل عدد الأشخاص القادرين على تغطية نفقاتهم”.

وفي السياق ذاته نظمت نشاطات احتجاجية مماثلة قرب مبنى القنصلية العامة الروسية في باليرمو وكذلك في بيسارو.

يذكر أن عدة بلدان بالاتحاد الأوروبي شهدت في الأسابيع الأخيرة مظاهرات ضد السياسات المعادية لروسيا والداعمة لنظام كييف.

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