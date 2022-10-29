فوز الاتحاد أهلي حلب والكرامة والجيش في الدور الأول لكأس السوبر بكرة السلة

دمشق-سانا

تتواصل على أرض صالة الفيحاء الرياضية بدمشق بطولة كأس السوبر بكرة السلة بمشاركة 8 فرق هي الاتحاد أهلي حلب والنواعير والوحدة وهومنتمن اللبناني في المجموعة الأولى، والجيش وليدرز اللبناني والكرامة والجلاء ضمن المجموعة الثانية.

ففي اليوم الثاني للبطولة فاز الاتحاد أهلي حلب على النواعير بنتيجة 77-51 نقطة ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضاً الوحدة وهومنتمن واللذين افتتحا البطولة أمس بلقائهما الذي انتهى بفوز الوحدة بنتيجة 113-100 نقطة.

كما فاز الكرامة على الجلاء 79-60 نقطة والجيش على ليدرز 101-88 نقطة.

وتستكمل الفرق منافساتها في الدور الأول غداً فيلتقي ليدرز مع الجلاء و الجيش مع الكرامة والوحدة مع النواعير وهومنتمن مع الاتحاد أهلي حلب.

وتلعب الفرق مع بعضها في الدور الأول من مرحلة واحدة في كل مجموعة على حدة على أن يتواجه في الدور ربع النهائي أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية، وثاني المجموعة الثانية مع ثالث المجموعة الأولى، وأول المجموعة الثانية مع رابع المجموعة الأولى، وثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية.

هناء صقور

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