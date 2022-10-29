استشهاد فلسطيني بعد تنفيذه عملية بطولية أسفرت عن مقتل مستوطن

القدس المحتلة-سانا

رداً على جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين ومقدساتهم نفذ فلسطيني عملية بطولية شرق مدينة الخليل بالضفة الغربية، أسفرت عن مقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة آخرين بجروح.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الفلسطيني محمد كامل الجعبري اخترق حواجز الاحتلال وأطلق النار على مجموعة من جنوده ومستوطنيه، ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة خمسة آخرين قبل أن يستشهد برصاص الاحتلال.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار على سيارة إسعاف فلسطينية حاولت الوصول إلى الموقع، ما أدى إلى إصابة أحد المسعفين بجروح في الكتف نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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