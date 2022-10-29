الصحة: 1097 إصابة مثبتة بالكوليرا و46 وفاة مسجلة

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الصحة اليوم أن العدد الإجمالي لإصابات الكوليرا المثبتة بالاختبار السريع ارتفع إلى 1097 إصابة.

وتوزعت الاصابات في حلب 658، ودير الزور 194، والحسكة 75، والرقة 48، واللاذقية 46، والسويداء 24، ودمشق 14 وحماة 11، وحمص 11، ودرعا 5، وريف دمشق 6، وطرطوس 4، والقنيطرة 1.

ووفق بيان للوزارة تلقت سانا نسخة منه اليوم بلغ العدد الإجمالي للوفيات بالمرض 46 وفاة توزعت في حلب 39، والحسكة 4، ودير الزور 2، ودمشق 1.

ودعت الوزارة إلى ضرورة اتباع إجراءات الصحة العامة والمتمثلة بغسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 30 ثانية، واستخدام أوعية مغطاة ونظيفة لنقلها ولتخزينها، وإذا كانت المياه غير آمنة، فيجب غليها مدة دقيقتين على الأقل، وكذلك غسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر، ولا سيما قبل التعامل مع الطعام أو تحضيره، وقبل الأكل وبعد تنظيف الطفل وقبل الرضاعة الطبيعية أو إطعام الطفل، وبعد استخدام دورات المياه.

وأكدت ضرورة إعادة تسخين بقايا الطعام بشكل صحيح لقتل البكتيريا قبل تناولها وتغطيتها، لتجنب الذباب وانتقال الأمراض، إضافة إلى ضرورة الحفاظ على نظافة وسلامة مرافق المياه والصرف الصحي في المدارس، وعدم شرب الماء من الصنبور بالفم مباشرة، وعدم تبادل زجاجات أو أكواب الماء بين الطلاب.

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