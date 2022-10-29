زاخاروفا: نظام كييف الإرهابي لا يكترث باستقرار العالم أو أمنه الغذائي

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن نظام كييف مستعد للقيام بالهجمات الإرهابية، والابتزاز النووي، والقتل في سبيل الحصول على المال، والأسلحة الغربية، ولا يكترث باستقرار العالم أو أمنه الغذائي.

ونقلت وكالة تاس عن زاخاروفا قولها في قناتها على موقع تلغرام: “لا يحتاج نظام كييف إلى الاستقرار العالمي والأمن الغذائي، وإلا سينساه الجميع”، مضيفة أن رئيس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي ووزير خارجيته ديمتري كوليبا “يفعلون كل شيء بالأساليب الرهيبة للتذكير بأنفسهم ويرتكبون الهجمات الإرهابية والابتزاز النووي والقتل فقط في حال حصلوا على المال والسلاح”.

جاء كلام زاخاروفا تعليقا على تصريحات لكوليبا دعا فيها “كل الدول إلى مطالبة روسيا بالعودة إلى الالتزامات بموجب صفقة الحبوب”.

وكانت روسيا أعلنت في وقت سابق اليوم تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب عبر البحر الأسود، بعد الهجوم الإرهابي الذي شنته قوات نظام كييف على سيفاستوبول.

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