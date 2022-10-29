إلقاء القبض على شبكة تمتهن تزوير الوثائق الرسمية في القنيطرة

دمشق-سانا

ألقى فرع الأمن الجنائي في القنيطرة القبض على شبكة تمتهن تزوير الوثائق الرسمية لقاء المنفعة المادية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه نتيجة التحريات التي قام بها الفرع بقضية تزوير واقعتي وفاة موشحتين بخاتم المحكمة الشرعية في خان أرنبة تم كشف شبكة مؤلفة من 6 أشخاص تمتهن جرائم تزوير الوثائق الرسمية.

واشارت الوزارة إلى أنه تم إلقاء القبض على أحد المتهمين وعثر في منزله على ثلاث طابعات ووثائق متعددة “زواج وإثبات نسب وطلاق وولادة وقرارات حكم” بالإضافة لـ 86 وكالة خاصة وبقايا جهاز لابتوب محروق.

ولفتت الوزارة إلى أنه وبالتحقيق مع المقبوض عليه اعترف بتزوير قراري الحكم المذكورين بقصد المنفعة المادية وحيازته طابعات ووثائق يستخدمها بعمليات التزوير وقيامه بحرق جهاز اللابتوب بقصد إخفاء الأدلة الموجودة ضمنه.

كما اعترف المقبوض عليه أنه يعمل في تعقيب المعاملات بموجب وكالات مزورة يقوم بطباعتها بواسطة الطابعات المصادرة من منزله بعد توشيحها بأختام وتواقيع مزورة بالاشتراك مع خمسة موظفين ومستخدمين بدوائر حكومية في محافظة القنيطرة تم إلقاء القبض عليهم واعترفوا بمساعدة المقبوض عليه باستخراج الوثائق المزورة والتعاون معه بتسيير المعاملات مقابل مبالغ مالية.

وبينت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم مع المصادرات إلى القضاء المختص.

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