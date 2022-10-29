فوز محافظة حمص على السلمية والعربي على عمال السويداء في افتتاح دوري السيدات بكرة القدم

حمص-السويداء-سانا

فاز فريق محافظة حمص على السلمية بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب كفرعايا الصناعي بحمص في الجولة الأولى لدوري كرة القدم السيدات.

كما فاز فريق العربي على عمال السويداء بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض الملعب الصناعي بمدينة المزرعة الرياضية.

وسجل لفريق العربي تالا نور الدين في الشوط الأول، ورنيم الصفدي ويارا زهر الدين بالشوط الثاني.

ويلعب في الدوري الذي يقام على مرحلتين فرق فيروزة ومحافظة حمص والعربي وعمال السويداء والسلمية، ومن الحسكة الهلال والجهاد وعامودا.

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حمص و السلمية

العربي وعمال السويداء