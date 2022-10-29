احتفالية للطفل العربي في المركز الثقافي بالعزيزية بمدينة حلب

حلب-سانا

بمناسبة يوم الطفل العربي، احتضن المركز الثقافي في العزيزية حفلاً موسيقياً غنائياً لطلبة المسرح المدرسي في حلب.

وتضمن الحفل الذي نظمته مديرية الثقافة بالتعاون مع دائرة المسرح المدرسي بمديرية التربية في حلب تقديم الطلبة والكورال بالتناوب فيما بينهم المقطوعات الغنائية والوصلات الطربية من التراث العربي والحلبي.

وبينت معاون مدير الثقافة في حلب أحلام استانبولي لمراسلة سانا أن لدى المديرية خطة على مدار العام للاهتمام بتنمية وصقل ودعم مهارات الطفل من خلال العديد من الأنشطة الثقافية التعليمية بالتشاركية مع عدة جهات.

وأوضح مدير المركز الثقافي بالعزيزية جهاد غنيمة أن الاحتفالية تسهم في إبراز المواهب الإبداعية لدى الأطفال وتعزز من حضورهم في المجال الفني والمجالات كافة.

ولفتت مدربة الكورال من دائرة المسرح المدرسي في مديرية التربية بحلب ربا نعساني إلى أن عدد الأطفال المشاركين 22 ما بين غناء وعزف، من مختلف مدارس حلب ، مبينة أن الأطفال قدموا وصلات غنائية تراثية من مقام الكورد والصبا بغية استمرار الأغنية التراثية، بالإضافة لتنمية الحس الموسيقي لدى الأطفال.

أسماء خيرو

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