(خواطر قد تسر الخاطر)… محاضرة للأديب الدكتور قصي الأتاسي في حمص

حمص-سانا

برع كثير من الكتاب السوريين في فن الخاطرة، منهم الأدباء محمد الماغوط وزكريا تامر ونزار قباني وغيرهم، حيث تعرف الخاطرة بأنها بنت المقالة، ولدت في أحضان الصحافة، وتمتاز عن المقالة بأنها قصيرة وموجزة لا تتجاوز عموداً أو اثنين بالمجلة أو الصحيفة.

ووسط حضور حشد من المهتمين بالشأن الثقافي، استعرض الأديب الدكتور قصي الأتاسي بمحاضرته التي ألقاها بعنوان “خواطر قد تسر الخاطر” بدعوة من فرع الجمعية العلمية التاريخية بحمص في القاعة الأثرية لكاتدرائية الأربعين شهيداً للروم الأرثوذكس عدداً من الخواطر التي كان نشرها في عدد من الصحف السورية منذ سنوات خلت، منها “إلى مزيد من الوضوح” و”دفاع عن الكتاب” و”المعادلة الصعبة تساؤل بإلحاح” و”مدير الناحية والعفاريت”.

يذكر أن الأديب الأتاسي مواليد حمص 1931، نال إجازة باللغة العربية 1954، ثم دبلوم تأهيل تربوي، ودكتوراه في الترجمة من جامعة جنيف، وترجم عدداً من الكتب، وله ديوان شعري “لهاث السؤال” وكتاب قيد النشر قريباً بعنوان “وما زال السؤال يلهث”.

تمام الحسن

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency