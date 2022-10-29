قادش يفوز على أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

مدريد-سانا

فاز قادش على ضيفه أتلتيكو مدريد 3-2 اليوم في الجولة 12 من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

سجل أهداف قادش ثيو بونجوندا في الدقيقة الأولى من اللقاء، وأليخاندرو فرنانديز في الدقيقة 82، وروبين سوبرينو في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

في المقابل سجل هدفي أتلتيكو مدريد لويس هرنانديز لاعب قادش بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 85، وجواو فيليكس في الدقيقة 89.

وبذلك الفوز رفع قادش رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثامن عشر، بينما توقف رصيد أتلتيكو مدريد عند 23 نقطة في المركز الثالث.

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