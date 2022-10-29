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وقفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 دعماً للأسرى في معتقلات الاحتلال

2022-10-29

القدس المحتلة-سانا

شارك عشرات الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 في وقفة تضامنية مساء اليوم ، مع الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن المشاركين في الوقفة التي نظمتها القوى الوطنية الفلسطينية، رفعوا الأعلام الفلسطينية، وصور الأسرى ورددوا هتافات تندد بجرائم الاحتلال بحق الأسرى، وبسياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم.

وطالب المشاركون المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى في معتقلات الاحتلال، وخاصة المرضى منهم.

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