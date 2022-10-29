بايرن ميونيخ يفوز على ماينز في الدوري الألماني

برلين-سانا

فاز فريق بايرن ميونيخ على منافسه ماينز بنتيجة 6-2 ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل أهداف البايرن سيرجي غنابري وجمال موسيالا وساديو ماني وليون غوريتسكا وماتيس تيل وتشوبو موتينج في الدقائق الـ 5 والـ 28 والـ 43 والـ 58 والـ 79 والـ 86 ، بينما سجل سيلفان فيدمر وماركوس إنجفارستن هدفي ماينز في الدقيقتين الـ 45 زائد 4 والـ 82.

ومنح الفوز البايرن الصدارة مؤقتاً بوصوله إلى النقطة الـ 25، متجاوزاً يونيون برلين بفارق نقطتين، في حين توقف ماينز عند 18 نقطة في المركز الثامن.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency