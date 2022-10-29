روسيا تعلن تحرير 50 عسكرياً في إطار صفقة تبادل أسرى مع نظام كييف

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها حررت خمسين من الجنود الروس الأسرى من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، عقب عمليات تبادل بين الجانبين.

ونقلت وكالة تاس عن الوزارة قولها اليوم: “نتيجة عملية التبادل تمت إعادة 50 جندياً روسياً أسيراً من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف”، موضحة أنه سيتم نقل الجنود المفرج عنهم إلى موسكو على متن طائرة تابعة لطيران النقل العسكري الروسي.

وكان القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين قال في وقت سابق: إنه تم تبادل الأسرى وفقا لصيغة 50 إلى 50.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت في الـ 17 من الشهر الجاري عن إتمام صفقة تبادل أسرى بتحرير 110 مواطنين روس، بينهم 72 بحاراً مدنياً، كانوا محتجزين من قبل نظام كييف منذ شهر شباط الماضي.

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