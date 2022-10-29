أنشطة ثقافية منوعة ضمن احتفالية يوم الطفل العربي في ثقافي طرطوس

طرطوس-سانا

تضمنت احتفالية يوم الطفل العربي بدورته العشرين إقامة أنشطة فنية وأدبية ثقافية منوعة على خشبة مسرح المركز الثقافي العربي بمدينة طرطوس.

وتضمنت الاحتفالية في يومها الأول عرض فيلم كرتوني تعريفي قصير بحقوق الطفل، ومنهم الأطفال ذوو الإعاقة، مع فيلم آخر تناول أهم الخدمات والنشاطات الداعمة لأطفال مركز (نغم وقلم)، وتخللها تكريم فريق الميسرين بالمركز، إضافة إلى فقرة عرض باليه راقص لأطفال معهد (كرونوس) من تدريب ميرفت عباس.

وقدم ستة أطفال من المركز وملتقى مواسم الثقافي مقتطفات من نتاجهم الأدبي في الشعر والقصة والخاطرة في الفقرة الأدبية التي حملت عنوان (أقلام واعدة).

وفي تصريح لـ سانا، لفت مدير ثقافة طرطوس كمال بدران إلى أن الاحتفالية التي تقيمها وزارة الثقافة تأتي ضمن اهتمام وحرص الوزارة، وإدراكها لأهمية رعاية واحتضان مواهب الأطفال المبدعين، والعمل على إبرازها من خلال الأنشطة والفعاليات التي تقيمها طيلة العام.

واعتبر الأديب والكاتب غسان ونوس المشرف من قبل الملتقى على ورشة العمل التي أقيمت مع مركز (نغم وقلم) أن احتفالية يوم الطفل العربي مهمة، لإظهار مواهب متعددة للأطفال الذين يشكلون أقلاماً واعدة في مجال الأدب، في حين اعتبر عدد من الأطفال المشاركين فيها أنها فرصة للتعريف بمواهبهم الأدبية والتعرف على مواهب أخرى.

وتحدث الإعلامي بهاء مهنا بمشاركة مجموعة من أطفال مركز (نغم وقلم) في الندوة الحوارية المخصصة للتعريف بقانون حقوق الطفل عن مواضيع عدة، منها استغلال عمالة الأطفال، ومدى تأثير الأسرة ودورها في حقوق الطفل، وحق العدالة لإثبات وجوده، ورأي وشخصية الطفل كفرد من أفراد المجتمع.

فاطمة حسين

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