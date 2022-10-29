مقتل مسؤول برصاص مسلحين مجهولين في هايتي

بورت أو برنس-سانا

أعلنت وسائل إعلام في هايتي اليوم اغتيال إريك جان بابتيست رئيس حزب تجمع الديمقراطيين الوطنيين التقدميين السياسي، من قبل مسلحين مجهولين بالعاصمة بورت أو برنس.

ونقلت رويترز عن وسائل الإعلام في هايتي قولها: إن مجموعة من المسلحين هاجمت جان بابتيست، وأطلقت النار عليه أثناء عودته بالسيارة إلى منزله في منطقة لابول أمس، ما أسفر عن وفاته، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وجاء مقتل جان بابتيست بعد جريمة اغتيال السيناتور إيفون بويسيريث في شهر آب الماضي في المنطقة نفسها، حيث اتهم مسؤول حكومي عصابة تي ماكاك المتورطة بأعمال إجرامية من ابتزاز وخطف بالوقوف خلفها.

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