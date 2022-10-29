إيران:تقاعس مجلس الأمن شجع الكيان الصهيوني على الاستمرار بجرائمه

نيويورك-سانا

اعتبر مندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك أمير سعيد إيرواني أن تقاعس مجلس الأمن الدولي حيال جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني شجعه نحو الاستمرار في سياساته القمعية.

ونقلت وكالة ارنا عن إيرواني قوله خلال اجتماع لمجلس الأمن: “الشعب الفلسطيني بحاجة إلى دعم حاسم من قبل مجلس الأمن، ليضع حداً للعدوان والاحتلال اللذين يعاني منهما الفلسطينيون”، مجدداً التأكيد على موقف بلاده الداعم في الدفاع عن حق فلسطين المشروع في مواجهة سياسات القمع الإسرائيلية واعتداءات هذا الكيان العنصري.

وأوضح إيرواني إمكانية حل الصراع في فلسطين شريطة إنهاء الاحتلال، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، واحترام سيادته الوطنية على كامل أراضيه، محذراً من الظروف السيئة داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تشير التقارير إلى أن العام 2022 يعد أكثر السنوات دموية منذ العام 2006، ناهيك عن الحصار الإسرائيلي الظالم المفروض على قطاع غزة الذي حوله إلى أكبر سجن لأعداد كبيرة من النساء والأطفال الذين يعيشون الحرمان وانتهاك حقوقهم الاساسية.

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