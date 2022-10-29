الحرارة حول معدلاتها غداً والجو بين الصحو والغائم جزئياً

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي ضعيف، يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العلياً.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر فوق المنطقة الساحلية والقلمون.

وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…