باشينيان يعلن استعداده لتوقيع وثيقة مع أذربيجان

يريفان-سانا

أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان استعداده لتوقيع وثيقة مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأذربيجاني إلهام علييف خلال الاجتماع الثلاثي بعد غد لتكون أساساً لمعاهدة سلام بين بلاده وأذربيجان.

ونقل موقع روسيا اليوم عن باشينيان قوله اليوم في مؤتمر حزب الاتفاق المدني الحاكم: “إنه على استعداد للقبول رسمياً بالتوقيع على وثيقة كأساس لمعاهدة سلام بين أرمينيا وأذربيجان” مشيراً إلى أن الصيغ المحددة للوثيقة هي حول ناغورني قره باغ.

وأضاف باشينيان: إن حجر الزاوية لهذه الوثيقة هو أن روسيا تُعد ضامناً لأمن ناغورني قره باغ وأرمينيا.

يُذكر أنه ستعقد بعد غد قمة ثلاثية بين الرئيس الروسي ونظيره الأذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني في منتجع سوتشي الروسي لمناقشة الأوضاع في إقليم ناغورني قره باغ.

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