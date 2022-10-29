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عشرات الأسر بريف درعا تستفيد من منحة لأعلاف الأبقار والدجاج

2022-10-29

درعا-سانا

استفادت عشرات العائلات في ريف درعا من منحة شملت أعلاف الأبقار والدجاج البياض ومستلزمات تربيتها، والتي قدمتها دائرة العلاقات المسكونية والتنمية في درعا التابعة لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس.

منسق مركز الرعاية الاجتماعية في دائرة العلاقات المسكونية والتنمية عبد الرحمن عيسى ذكر بتصريح لمراسل سانا أن المنحة تهدف لتحسين سبل العيش للعائلات الأشد احتياجاً والمستفيدين من منحة الأعلاف من بلدات عتمان واليادودة وبصر الحرير ومدينة إزرع.

وبين عيسى أن الأسر المستفيدة حققت المعايير المطلوبة وتلقت جلسات تدريبية حول طرق وأساليب تربية الدواجن البياضة.

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