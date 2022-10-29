النقل: تجديد ترخيص أكثر من 3 آلاف مركبة إلكترونياً خلال العام الجاري

دمشق-سانا

تجاوز عدد المركبات التي جددت وزارة النقل تراخيصها باستخدام التطبيق الإلكتروني الذي أطلقته على موقعها الـ 3 آلاف مركبة، وذلك منذ بداية العام الجاري حتى الآن.

ويمكن التطبيق مالك السيارة من القيام بكل إجراءات تجديد رخصة الآلية ودفع الرسوم وتحميل الوثائق المطلوبة من خلال هاتفه الجوال ومن دون أن يضطر إلى الذهاب إلى مديريات النقل بالمحافظات وفق مديرة المعلوماتية في وزارة النقل المهندسة ريا عرفات.

ونوهت عرفات بالتطبيق لجهة أنه يعمل على مدار الساعة ويوفر الوقت والجهد على المواطنين، مبينة أن الوزارة حددت في تطبيق التجديد الإلكتروني أن تكون السيارة تعمل على المازوت، أي إن جميع الآليات العاملة على المازوت يمكن لأصحابها تجديد ترخيصها إلكترونياً، وكذلك الآليات العاملة على البنزين من سعة (CC-3000) وما فوق وأن يكون تاريخ التسجيل منذ عام 2000 وما بعد.

وعن سيارات البنزين أقل من (CC-3000) والسيارات المسجلة قبل عام 2000، أوضحت عرفات أن هذه المجموعة من السيارات لم تعد أصلاً بحاجة إلى تجديد ترخيص ودفع رسوم لأنه تمت إضافة رسومها على سعر ليتر البنزين.

غصوب عبود

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency