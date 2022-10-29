الكأس الذهبية.. عرض مسرحي للأطفال على خشبة قصر الثقافة بالسويداء

السويداء-سانا

استضافت خشبة قصر الثقافة بمدينة السويداء اليوم عرضاً مسرحياً موجهاً للصغار بعنوان (الكأس الذهبية) ضمن احتفالية يوم الطفل العربي التي تنظمها مديرية ثقافة الطفل بوزارة الثقافة بالتعاون مع مديريات الثقافة بالمحافظات.

وأوضح معد ومخرج العرض رفعت الهادي أن المسرحية التي أداها مجموعة من الأطفال واليافعين الموهوبين بالتعاون مع فريق مهارات الحياة بقسم ثقافة الطفل بمديرية الثقافة بالسويداء، غايتها تقديم المتعة والفائدة من خلال تعزيز وترسيخ قيم فكرية وأخلاقية في نفوس الأطفال بروح كوميدية مع شيء من المبالغة في الأداء حتى تكون طبيعة العرض قريبة للحالة الطفولية.

وبينت مسؤولة قسم ثقافة الطفل بمديرية ثقافة السويداء ديالا الملحم أن العرض كان بالتشارك بين فريق مهارات الحياة، وتجمع حكايا الفن بالاعتماد على الأطفال المتدربين ضمن ورشات الفريق، ما يعزز خبراتهم ويصقل مواهبهم.

بدوره الطفل فوزي الهادي الذي أدى دور الملك والطفل أوس حسن الذي لعب دور مغني وشاعر الملك، لفتا إلى أنهما أحبا ما قدماه وسط تفاعل الجمهور وشعورهما أنهما قدما المتعة والفائدة للأطفال الآخرين.

وأشار عدد من أهالي الأطفال إلى أهمية العروض المسرحية الموجهة للأطفال التي تسهم بغرس القيم الإيجابية في نفوسهم بأسلوب محبب وقريب لهم، من خلال الملابس والإضاءة والديكور والأداء.

ديار نصر

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