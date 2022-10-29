الخارجية الروسية: تربطنا علاقات تاريخية بأفريقيا

موسكو-سانا

أعلن مدير قسم الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الروسية فسيفولود تكاتشينكو أن روسيا تربطها علاقات تاريخية بأفريقيا، منذ كفاح شعوبها لنيل استقلالها من الاستعمار.

وقال تكاتشينكو في تصريح لقناة (آر تي) خلال مشاركته في منتدى (روسيا أفريقيا): إن روسيا لديها منذ زمن طويل علاقات تعاون بناءة وودية مع الدول الأفريقية قائمة على أساس الصداقة والثقة والمساواة.

وأوضح أن روسيا تتعاون في مجالات مختلفة مع الدول الأفريقية، مؤكداً رغبة موسكو في تطوير علاقاتها مع أفريقيا بصفتها قارة غنية ومركزاً للتنمية.

وبين المسؤول الروسي أن بلاده تبحث عن تطوير مجالات جديدة للتعاون مع الدول الأفريقية في ظل المتغيرات بمجال التقنية والحاسوب والاتصالات الفضائية، وخاصة أن لدى روسيا كفاءات متميزة في قطاعات تقنية مختلفة.

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