فولودين: على الأمم المتحدة إجراء تحقيق مستقل حول تورط أمريكا بظهور فيروس كورونا

موسكو- سانا

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أنه يتعين على الأمم المتحدة إجراء تحقيق مستقل في تورط الولايات المتحدة الأمريكية بظهور فيروس كورونا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن فولودين قوله اليوم: “يجب على الأمم المتحدة إجراء تحقيق مستقل في تورط واشنطن في ظهور فيروس كورونا”، مشدداً على أن الولايات المتحدة ملزمة بتعويض الدول عن تكاليف عواقب هذه الجائحة.

وأشار فولودين إلى أن 95 بالمئة من المشاركين في استطلاع سابق حول أصل الفيروس، يعتقدون أن الفيروس تم إنشاؤه بشكل مصنع.

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