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الدفاع الجوي الروسي يصد هجمات لطائرات مسيرة أوكرانية في مدينة سيفاستوبول

2022-10-29

موسكو-سانا

صدت أنظمة الدفاع الجوي الروسية في مدينة سيفاستوبول الواقعة في جمهورية القرم اليوم هجمات لطائرات مسيرة أوكرانية ودمرتها بالكامل.

ونقل موقع روسيا اليوم عن حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوزيف قوله: إن أنظمة الدفاع الجوي في سيفاستوبول، صدت هجمات طائرات أوكرانية دون طيار، وتم إسقاط جميع الطائرات في منطقة المياه البحرية.

وأكد الحاكم أنه لم تتضرر أي من مرافق البنية التحتية المدنية الأساسية في المدينة.

من جهتها قالت السلطات المحلية: إن بعض النوافذ تضررت في عنبر كلية سيفاستوبول للفنون المهنية في شارع خروليفا، الذي يقع بجوار منطقة المياه.

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