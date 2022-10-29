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انخفاض أسعار النفط عالمياً

2022-10-29

نيويورك-سانا

تراجعت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة اليوم بعد أن وسعت الصين أكبر مستورد للخام قيودها المرتبطة بجائحة “كوفيد19”.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت 1.19 دولار أو ما يعادل 1.2 بالمئة إلى 95.77 دولاراً للبرميل عند التسوية.

كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.18 دولار أو مايعادل 1.3 بالمئة إلى 87.90 دولاراً.

وهبطت العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة بما يقرب من ثلاثة بالمئة في حين أن العقود الآجلة للديزل ارتفعت بنحو خمسة بالمئة إلى أعلى مستوى لها منذ منتصف حزيران الماضي.

وصعد خام برنت بنحو اثنين بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط ثلاثة بالمئة تقريباً وذلك على أساس أسبوعي.

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